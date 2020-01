31.01.2020 | 12:47

CaixaBank va obtenir un benefici de 1.705 milions d'euros el 2019, un 14,1% menys que l'any anterior, pel cost de l'ERO pactat amb els sindicats, que va afectar uns 2.000 empleats i va suposar una despesa bruta de 978 milions d'euros per a l'entitat.

Per altra banda, CaixaBank proposarà a la junta d'accionistes que convocarà al febrer la distribució d'un dividend en efectiu de 0,15 euros bruts per acció, amb càrrec al benefici de 2019, a abonar durant abril.

Així ho ha decidit el consell d'administració de CaixaBank, que aquest divendres ha fet públics els resultats de l'exercici 2019. Amb el pagament d'aquest dividend, l'import de la remuneració a l'accionista corresponent a l'exercici 2019 serà equivalent al 52,6% del benefici net consolidat, segons ha informat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). CaixaBank ha reiterat la seva intenció de remunerar als accionistes distribuint un import en efectiu superior al 50% del benefici, fixant l'import màxim a distribuir amb càrrec a l'exercici 2020 en el 60% del resultat net.va obtenir un benefici de 1.705 milions d'euros el 2019, un 14,1% menys que l'any anterior, pel cost de l'ERO pactat amb els sindicats, que va afectar uns 2.000 empleats i va suposar una despesa bruta de 978 milions d'euros per a l'entitat.