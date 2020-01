Treballar de sol a sol ja pot millorar la competivitat empresarial

Apunt econòmic

Miquel Àngel Verd

30.01.2020 | 04:00

La transició energètica és un dels aspectes clau per a reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera i fer front als reptes mediambientals que se'ns presenten. Però per a garantir el subministrament davant l'increment de demanda elèctrica que es preveu en els pròxims anys cal, a més de la instal·lació de parcs eòlics i fotovoltaics, promoure l'autoconsum, una peça clau per a ajudar a fer realitat aquest increment de ...