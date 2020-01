Encara queden 1.609 milions de pessetes en circulació

30.01.2020 | 04:00

L'import dels bitllets i monedes en pessetes que encara queda per retirar va baixar a 1.609 milions al desembre, divuit anys després que la pesseta fos substituïda per l'euro com a moneda de curs legal. Aquesta quantitat era de 1.610 milions d'euros al novembre i de 1.611 milions a l'octubre, amb el que la quantitat de pessetes disminueix lentament si es té en compte que el Banc d'Espanya deixarà de canviar-les per euros a la fi de 2020. En concret, l'import dels ...