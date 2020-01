CCOO s'aferma com a primera força sindical a Catalunya

Redacció

30.01.2020 | 04:00

CCOO es confirma com la primera força sindical de Catalunya, amb 21.913 delegats, seguida per UGT, amb 20.236, la qual cosa atorga a la primera un 41,10% de la representativitat sindical enfront del 37,95% de la segona. Segons les dades recaptades per la central liderada per Javier Pacheco, el tercer sindicat en representació és USOC, amb 2.557 delegats, un 4,80%; i el quart és la CGT, amb 1.604, un 3,01%; mentre que els 7.006 delegats restants estan repartits entre ...