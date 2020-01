Ariadna Rectoret, nova directora del Servei Públic d'Ocupació

30.01.2020 | 04:00

Ariadna Rectoret, fins ara directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ha estat nomenada pel Govern nova directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). Rectoret substitueix en el càrrec a Mercè Garau, que ha estat directora del SOC els darrers quatre anys. Garau ha demanat no continuar dirigint el SOC per motius personals i per la intensitat viscuda durant aquests 4 anys en què l'organisme ha hagut d'afrontar reptes interns i externs importants en la seva gestió, així com l'impuls de programes innovadors orientats a nous col·lectius