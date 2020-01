Les cambres demanen una resposta davant el canvi climàtic

29.01.2020 | 04:00

Les 13 cambres de comerç catalanes van reclamar ahir un nou model econòmic amb una nova ordenació del territori, descentralitzat, per a donar resposta a les necessitats del canvi climàtic després dels danys ocasionats per la borrasca Gloria. En un comunicat, van mostrar la seva solidaritat amb les famílies, empreses i entitats directament afectades per les greus conseqüències de Glòria, una "catàstrofe" que requereix una "reflexió" sobre quin és el model econòmic de Catalunya. Per això, les ...