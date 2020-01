Jordi Ysamat, nomenat nou cap nacional de vendes de Calier

29.01.2020 | 04:00

Jordi Ysamat ha estat nomenat nou cap nacional de vendes de Calier, segons va informar la companyia del grup Indukern en un comunicat. Ysamat, de 52 anys, compta amb una àmplia experiència en el sector de la salut i la producció animal. Tota la seva carrera professional s'ha desenvolupat en l'àrea comercial, en companyies com Novus, Andersen o Laboratoris Karizoo on ha ocupat posicions de Commercial Manager per a Espanya i Ibèria. Abans de la seva incorporació a Calier ocupava la posició de Sales and Commercial Manager en Faes Farma. Llicenciat en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Ysamat compta amb un MBA per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Per a Carlos Artigas, director general de Calier, "la incorporació de Jordi Ysamat contribuirà a continuar avançant en el desenvolupament del nostre pla estratègic el motor del qual és continuar aportant solucions de valor als nostres clients."