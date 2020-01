CaixaBank i Plug and Play innoven en serveis "fintech"

29.01.2020 | 04:00

CaixaBank i la plataforma global de start-ups Plug and Play s''han aliat per impulsar la innovació en el sector fintech. Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank, i Saeed Amidi, fundador i CEO de Plug and Play, va signar un acord per impulsar conjuntament nous serveis per al sector bancari i assegurador a través d'un programa de col·laboració amb start-ups, a les quals s'acompanyarà en el seu procés de creixement. Es tracta del primer ...