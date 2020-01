Foment col·labora en la selecció de personal per la nova obertura de Conforama

28.01.2020 | 12:28

El servei d'ocupació de l'Ajuntament de Terrassa, que gestiona l'empresa municipal Foment de Terrassa, SA, està col·laborant des de principis d'any amb l'empresa Conforama, en previsió de la seva nova obertura a la ciutat de Terrassa que està prevista per a la primavera de 2020. Conforama és una empresa europea d'equipament i decoració de la llar, que obrirà un nou establiment a la zona de Terrassa Plaça. L'empresa té una previsió de crear al voltant de 45 llocs de treball, la selecció dels quals la realitza el personal tècnic de Foment. El dia d'avui ja s'ha contactat amb 650 persones interessades en el procés de selecció, a qui se'ls realitza entrevistes competencials. Posteriorment, l'empresa amb la col·laboració de Foment, porta a terme dinàmiques de grup i entrevistes finals, per tal de seleccionar les persones finalistes per a cada lloc de treball.