Homenatge als advocats laboralistes d'Atocha, assassinats fa 43 anys per l'extrema dreta

L.M.A.

24.01.2020 | 13:49

L'alcalde, Jordi Ballart, ha assistit aquest divendres al matí a l'acte d'homenatge que CCOO del Vallès Occidental-Catalunya Central ha ofert als advocats i laboralistes d'Atocha, a Madrid, que van ser assassinats per l'extrema dreta fa quaranta-tres anys, en plena transició cap a la democràcia. L'acte s'ha desenvolupat davant la seu de CCOO, al carrer de la Unió; molts dels assistents han dipositat flors sota la placa d'homenatge que es va col—locar l'any passat. "És un moment que mai hem d'oblidar", ha dit Ballart, ja que va "marcar la història de la lluita per la llibertat i la democràcia al nostre país". Enrique Rodríguez, secretari comarcal de CCOO, per la seva banda, ha manifestat que "no podem oblidar què va passar i quina és la nostra història, malgrat que encara la dreta i la ultradreta vulguin esborrar-la"