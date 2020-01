Continental acomiadarà els 760 empleats de la seva factoria a Rubí

L.M. A.

23.01.2020 | 04:00

Lmultinacional alemanya Continental Automotive va comunicar ahir als sindicats de la planta que té a Rubí que el pròxim 5 de febrer presentarà un ERE d'extinció per a tota la plantilla, integrada per 760 treballadors, després de no haver pogut tancar cap acord per a vendre la fàbrica. Així ho va afirmar el secretari general de la federació d'indústria de CCOO al Vallès Occidental, Josep Rueda, després d'una ...