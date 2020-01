Continental renuncia a presentar l'expedient per acomiadar els 760 treballadors de Rubí

L.M.A.

23.01.2020 | 15:58

La multinacional Continental no presentarà finalment l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) per acomiadar als 760 treballadors de la planta de Rubí, tal com havia anunciat ahir, dimecres. L'acord s'ha assolit avui en el transcurs d'una mediació que ha tingut lloc a Inspecció de Treball entre la direcció i els sindicats, en la que s'han arribat a una sèrie d'acords sobre el futur de la planta. Els treballadors, per la seva banda, han desconvocat la vaga prevista per demà.