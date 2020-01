Banc Sabadell ven la seva gestora a Amundi

Redacció

23.01.2020 | 04:00

Banc Sabadell i Amundi han signat un acord estratègic de deu anys per a la distribució de productes Amundi a través de la xarxa comercial de Banc Sabadell a Espanya. Aquest acord té com a objectiu impulsar la seva oferta de fons d'inversió. Aquesta aliança estratègica implica també l'adquisició per part d'Amundi del 100% de Sabadell Asset Management1, una de les gestores d'actius de referència a Espanya, amb 21.800 milions ...