Mesures que es fan realitat

Realitzar consultes vinculants abans de la signatura de convenis i acords generals, comunicar i explicar millor els acords de diàleg social que se signen o potenciar les secciones sindicals com a espai de presència sindical a l'empresa i de participació de l'afiliació. Aquestes va ser tres de les principals propostes que van arribar a l'anterior Congrés de CCOO de Catalunya sorgides de l'Assemblea Sindical Oberta i que s'han desenvolupat al llarg dels últims quatre anys. També es va apostar per utilitzar més les xarxes socials i aplicacions mòbils per informar, assessorar, participar i convocar mobilitzacions i millorar el funcionament de l'assessorament sindical i jurídic.