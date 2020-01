Rècord de contractes a persones amb discapacitat

Redacció

21.01.2020 | 04:00

L'any 2019 ha conclòs amb la xifra rècord en contractació de persones amb discapacitat en tota Espanya -117.818 contractes- anotant amb això el setè any consecutiu d'increment en el seu ús. A Catalunya, també s'ha aconseguit el màxim històric, amb 15.183 contractes, el 13% del total nacional. La Fundació Adecco analitza com ha estat aquesta evolució i les perspectives per al present any. Segons Francisco Mesonero, ...