Xina va a la seva!

Apunt econòmic

Josep Torres Prunyonosa, conseller Urbegrup, doctor en Finances i professor universitari

18.01.2020 | 04:00

S'acaba de publicar el creixement del Producte Interior Brut del gegant xinés per l'any 2019. Ha estat el pitjor des de fa vint-i-nou anys. Hauran entrat en recessió? Serà molt negatiu? Doncs prepareu-vos que aquí va la quantitat ínfima que han crescut: ni més ni menys que un 6,1%. Caram! No és pas gens dolent, oi?De fet, quan l'economia europea o nord-americana creixen un percentatge tan elevat com aquest, tothom està preocupat per just ...