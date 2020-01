La Previsió obre a Sabadell la primera oficina fora de Terrassa

L.M. Andrés

18.01.2020 | 04:00

La Previsió Terrassenca, mutualitat de previsió social a prima fixa, ha ampliat la seva presència territorial fora del seu àmbit tradicional. Es tracta de la primera vegada que la Previsió obre una oficina fora de la seva ciutat d'origen en més de cent deu anys d'història. I no ha estat una sorpresa, ja que un dels propòsit del seu actual pla d'expansió és ampliar el negoci més enllà de Terrassa. La ciutat escollida per fer aquest pas històric ha estat Sabadell. I no és una casualitat. Aquesta ...