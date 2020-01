El preu de la gasolina i del gasoil continua pujant

17.01.2020 | 04:00

El preu del litre de gasoil i gasolina ha prosseguit aquesta setmana amb la tendència alcista amb la qual ha arrencat 2020, després de repuntar fins a un 0,45%, i és fins a gairebé un 11% més car que fa un any. En concret, el preu mitjà del litre de gasoil s'ha incrementat un 0,38% aquesta setmana, respecte a la passada, per a situar-se en els 1,253 euros, el seu nivell més alt des de maig de 2019, segons dades del Butlletí Petrolier. Pel que fa al preu del litre de gasolina també ha repuntat (+0,45%) en aquesta setmana, per a remuntar fins als 1,326 euros, el seu nivell més alt des de finals del passat mes de setembre.

Aquesta nova pujada en els carburants fa que el preu del litre de gasolina sigui un 10,77% més car que fa un any, mentre que el dièsel té un cost un 9,14% superior a la segona setmana de 2019.