Més de 166.000 persones opten a 4.005 llocs de feina a Correos

Redacció

17.01.2020 | 04:00

El pròxim diumenge 166.000 aspirants a tota Espanya (9.555 a Catalunya) intentaran aconseguir un dels 4.005 llocs de treball fixos oferits per a treballar a Correos (826 d'aquests a Catalunya), en la que serà la major convocatòria d'ocupació a l'empresa en l'última dècada. 41 aspirants per plaça és la proporció que deixa aquesta oferta. CCOO, sindicat majoritari a Correos, recorda que aquesta convocatòria (per a llocs ...