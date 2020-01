L'ONU diu que el PIB espanyol avançarà un 1,9%

Redacció

17.01.2020 | 04:00

L'economia espanyola frenarà tres dècimes el seu creixement i el PIB nacional augmentarà un 1,9% en 2020 i 2021 després de pujar un 2,2% en 2019, segons l'informe de perspectives globals presentat ahir per la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament. Malgrat l'alentiment, el creixement espanyol en 2020 serà superior a la mitjana europea en aquest any i també al d'economies com la francesa (amb perspectives de ...