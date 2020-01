L'Ajuntament dona suport als 760 treballadors de Continental a Rubí

Redacció

17.01.2020 | 17:58

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Isaac Albert, s'ha reunit aquest matí amb una representació del Comitè d'Empresa de Continental Automotive SA a Rubí, encapçalada per la presidenta del Comitè, Núria Requena, reunió a la qual també han assistit el secretari general d'UGT del Vallès Occidental, José Luis Fernández, i el secretari general de CCOO del Vallès Occidental, Enríque Rodríguez. L'alcalde i el tinent d'alcalde han traslladat al Comitè d'Empresa i als representants sindicals l'acord de Junta de Portaveus de desembre de 2019 que rebutja la decisió de Continental Automotive SA d'executar un reajustament de la seva producció al municipi de Rubí i que insta l'empresa i les administracions pertinents a parlar per tal de mantenir la producció i no afeblir el teixit industrial de la zona. Així doncs, l'alcalde i el tinent d'alcalde han mostrat el suport de l'Ajuntament als 760 treballadors que veuen en perill en seu lloc de feina.