IBM ajudarà Banc Sabadell en la seva transformació digital

Redacció

17.01.2020 | 04:00

Banc Sabadell, el quart grup bancari privat espanyol, i IBM han signat un acord de serveis per un període de deu anys, que ajudarà el banc a impulsar el seu procés de digitalització i a facilitar l'evolució estratègica del seu negoci. El sector financer continua travessant un intens període de canvi, marcat per factors com el marc regulador, l'aparició de nous models de negoci i la demanda per part dels clients de majors nivells de ...