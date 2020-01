La compravenda d'habitatges baixa un 5,6% el novembre

17.01.2020 | 04:00

La compravenda d'habitatge es va situar en 47.182 transaccions el novembre de 2019, xifra un 5,6% inferior a la del mateix mes de l'any anterior (-1,3% en la sèrie corregida d'estacionalitat), mentre que el preu va registrar una lleugera caiguda del 0,4%, segons les dades difoses ahir pel Consell General del Notariat.

Per tipus d'habitatge, la venda de pisos va mostrar una reducció interanual del 6,3% en l'onzè mes de l'any 2019 (-2,6% en la sèrie corregida per estacionalitat). Així, la venda de pisos de preu lliure es va reduir un 5,9% a conseqüència de la contracció dels pisos de segona mà (-4,1%) i de la dels nous (-20,7%). Per la seva part, la venda d'habitatges unifamiliars va mostrar una reducció del 3,4% interanual al novembre del passat any. En termes de preu mitjà, el metre quadrat dels habitatges comprats al novembre va aconseguir els 1.406 euros, la qual cosa es tradueix en una lleugera baixada del 0,4% respecte al mateix mes de 2018.

Aquesta lleugera reducció del preu per metre quadrat dels habitatges es va deure exclusivament, segons els notaris, al descens dels habitatges unifamiliars (-4,8% interanual), ja que el preu dels habitatges tipus trepitjo va registrar un increment del 2,2% interanual.