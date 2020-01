El nombre de start-ups creix un 38% a Catalunya

Redacció

16.01.2020 | 04:00

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va anunciar ahir que a Catalunya hi ha actualment 1.500 start-ups (dades 2019), un 38% més que fa tres anys. És una de les principals conclusions d'un estudi elaborat per Acció (l'agència per a la competitivitat de l'empresa del departament d'Empresa) presentat en roda de premsa.La titular d'Empresa i Coneixement va assegurar que "tenim xifres molt positives: Catalunya s'ha consolidat com el ...