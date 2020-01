Seguiment unànime de la vaga de Continental a Rubí

L.M.A

16.01.2020 | 04:00

La plantilla de Continental Automotive a Rubí van fer vaga ahir després que el passat dilluns acabés sense acord la reunió de mediació que va mantenir l'empresa i comitè en el Tribunal Laboral de Catalunya. El pròxim 24 de gener hi ha convocada una altra jornada de mobilitzacions. L'aturada es va completar amb una manifestació fins a l'Ajuntament de Rubí, on es va llegir un manifest. UGT de Catalunya va justificar l'aturada de 24 hores per l'immobilisme" de l'empresa" davant aquest conflicte ...