L'adaptació al cotxe elèctric

16.01.2020 | 04:00

L'ajust de Continental forma part d'un pla global impulsat per la multinacional que persegueix la seva adaptació al cotxe elèctric. La reestructuració en l'àmbit global afectarà 5.040 treballadors sense comptar la plantilla de Rubí. A la fi de novembre, l'empresa es va donar mig any de termini per a trobar comprador. De fet, els possibles interessats han de ser empreses que busquin donar la volta al negoci que es fa a Rubí que és essencialment comptaquilòmetres i altres controladors per als cotxes tradicionals. Una altra opció és utilitzar les instal·lacions per a usos diferents, com va passar amb planta de la multinacional Delphi a Sant Cugat del Vallès.