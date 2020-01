Vaga de 24 hores a Continental de Rubí

15.01.2020 | 12:51

La plantilla de Continental a la fàbrica de Rubí ha iniciat aquest matí una vaga de 24 hores. Hi ha prevista una segona aturada per al 24 de gener. La reunió de mediació al Tribunal Laboral de Catalunya no fet canviar la posició d'immobilisme de la direcció de l'empresa segons els síndicats i d'aquesta forma s'ha concretat aquesta protesta.

Segons els representants de la plantilla "tot i la paciència dels 760 treballadors i treballadores, després de diverses reunions on s'ha intentat aprofundir en els aspectes que clarifiquin el futur de les plantes de Continental, només s'han aconseguit avenços mínims, mentre la direcció manté l'opacitat de la informació com a eix principal de la seva estratègia de negociació".

Després de rebre per part de la direcció de Continental la comunicació on s'anunciava que la multinacional no seguiria a Rubí, segons CCOO i UGT "no s'ha avançat gens en aspectes tan importants per als treballadors i les treballadores com conèixer les empreses interessades en la continuïtat de l'activitat o quines serien les condicions de sortida en cas de mesures traumàtiques". El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha acompanyat aquest matí als treballadors en l'inici de la vaga.