Vaga a Continental el 15 i 24 de gener

13.01.2020 | 20:43

El comitè d'empresa de Continental Automotive a Rubí ha convocat dues jornades de vaga de 24 hores els propers dies 15 i 24 de gener per denunciar l'immobilisme de l'empresa i buscar una sortida industrial per a la fàbrica, on treballen 760 persones. La companyia va anunciar el passat mes de desembre als sindicats que es replanteja els seus plans industrials per a aquesta fàbrica i que està oberta a acceptar ofertes.silenciSegons ha anunciat aquest dilluns CCOO, la direcció de Continental ...