El sector agroalimentari català genera 38.200 milions

13.01.2020 | 20:43

El sector agroalimentari català, integrat per més de 60.000 empreses representants de tota la cadena de valor, genera 38.205.000 d'euros en volum de negoci, un 16,28% del PIB de Catalunya, i va captar en el període 2016-2019 un total de 533 milions d'inversió estrangera. La indústria transformadora de l'alimentació i les begudes, a la qual pertanyen 3.474 empreses, és responsable d'un volum de negoci de 27.940 milions d'euros, el 73,13% del total, i dóna feina a 84.682 treballadors, segons aquestes dades, que corresponen a 2018.

A continuació, la indústria auxiliar, amb 436 empreses dedicades a àmbits com els fertilitzants, els envasos o la logística especialitzada, mou 5.575.000 (el 14,59%) i dóna feina a 21.318 persones; mentre que el sector primari genera 4.690 milions (el 12,28%) i concentra 57.423 explotacions agràries o ramaderes, on hi treballen 55.022 persones.

exportació

El sector compta amb gairebé 3.000 empreses exportadores regulars, el que significa que acumulen ja quatre anys venent a l'exterior, i va tancar 2018 amb una comercialització per valor de 9.842.000 d'euros. L'auge exportador català ha fet que, en aquests moments, el mercat internacional suposi ja un 60% de les vendes enfront del 40% del mercat espanyol.