Nou programa de formació i treball a l'àmbit sociosanitari

Mercè Boladeras

10.01.2020 | 04:00

Any Nou amb noves iniciatives. Ahir es va presentar el Programa d'Aprenentatge per a la Professionalització de Persones (APP), una proposta nova que combina la formació i el treball. Està impulsat des de la Generalitat amb la implicació dels ajuntaments (en aquest cas el de Terrassa ho fa a través de l'empresa municipal Foment) i amb la col·laboració público-privada. La Generalitat finança l'acció amb una subvenció de 382.419,32 euros.El programa a Terrassa té com a objectiu formar i ocupar, ...