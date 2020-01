Els combustibles arrenquen l'any en màxims pel preu del petroli 

10.01.2020 | 04:00

El preu del litre de gasoil i gasolina ha arrencat l'any 2020 tocant màxims en els últims sis mesos, després d'encarir-se fins més d'un 2% a causa de l'escalada alcista registrada en les últimes setmanes en el preu del cru per la tensió a Orient Mitjà. En concret, el preu mitjà del litre de gasoil s'ha incrementat un 2,13% des del passat 16 de desembre, última data en què la Unió Europea va facilitar dades dels carburants abans de les festes nadalenques, fins a situar-se en els 1,247 euros en aquesta segona setmana de gener, segons dades del Butlletí Petrolier. D'aquesta manera, el preu del litre de gasoil se situa en el seu nivell més alt des de la primera quinzena de juny, després que hagués acomiadat 2019 instal·lat entorn dels 1,2 euros el litre. Pel que fa al preu del litre de gasolina també ha repuntat amb força (+1,3%) des de les últimes dades de desembre, per a remuntar fins als 1,32 euros, el seu nivell més alt des de finals de setembre. L'escalada de tensions en el conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha portat a una espiral alcista en el preu del barril de petroli, que en aquests últims dies ha arribat a situar-se per sobre de la cota dels 70 dòlars.