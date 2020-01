L'Estat convoca 795 places per a tècnics d'Hisenda

Redacció

09.01.2020 | 04:00

L'Agència Estatal d'Administració Tributària ha convocat 795 places per al Cos Tècnic d'Hisenda, de les quals 130 seran de promoció interna, segons la convocatòria publicada ahir en el Boletín Oficial del Estado (BOE).Els nous llocs s'emmarquen en l'oferta d'ocupació pública aprovada per l'Executiu el març passat, que contemplava un total de 33.793 places, així com en el decret sobre el Brexit que va confirmar el ...