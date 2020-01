09.01.2020 | 04:00

L'any que comencem la indústria es veurà afectada pel context econòmic mundial, en el qual es preveu que es mantingui tant la incertesa com les pulsions proteccionistes i aranzelàries. Segons Texfor, el tèxtil avançarà a diferents velocitats depenent del sector, veient-se més afectat el mercat de la moda, pels canvis de paradigma en els hàbits de compra, en favor d'altres indústries com els tèxtils tècnics. Alguns dels punts d'estrès per a la indústria tèxtil espanyola en 2020 podrien situar-se en un augment dels costos de producció especialment en les matèries primeres, amb les consegüents possibles pèrdues en competitivitat i la disminució dels marges