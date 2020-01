BBVA augmenta la velocitat de la seva aplicació mòbil a Espanya

09.01.2020 | 04:00

Els clients de BBVA a Espanya poden accedir a l'app (Android i iPhone) en quatre segons i ocupar menys emmagatzematge del seu mòbil gràcies a les noves millores incorporades a aquest canal digital. Per als dispositius Android, s'ha reduït la grandària de l'aplicació en un 40%, mentre que en iOS ha estat un 15%. Els equips de Canal Mòbil de BBVA estan al corrent de les últimes novetats i treballen dia a dia perquè l'app' les incorpori i evolucioni al ritme de les necessitats dels clients. Aconseguir durant tres anys consecutius que una aplicació sigui líder mundial i europea en banca mòbil no és fruit de la casualitat. L'àrea de Canal Mòbil de BBVA a Espanya està al dia de les tendències tecnològiques, revisa contínuament les actualitzacions per a adaptar-se als sistemes operatius i implementa al més aviat possible noves característiques a l'aplicació. D'aquesta forma, ofereix al client la millor experiència digital perquè pugui gestionar les seves finances.