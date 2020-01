Un de cada quatre treballadors vol canviar de feina aquest any

Redacció

08.01.2020 | 04:00

Un de cada quatre treballadors espanyols té com a propòsit d'any nou canviar d'ocupació. No estressar-se i aprendre anglès o altres idiomes se situen en segon i tercer lloc, respectivament. Segons un informe d'InfoJobs, la plataforma líder a Espanya per trobar les millors oportunitats laborals i el millor talent, el 42% dels espanyols es marca nous objectius, sent les dones les més propenses a realitzar-lo. Mentre que elles ho fan en el 49,5% dels ...