Cecot celebra la constitució d'un nou Govern a Espanya

Redacció

07.01.2020 | 15:40

La patronal egarenca Cecot "celebra" la constitució d'un nou govern a l'estat espanyol després de "mesos de negociació i la manca d'acció política al país", segons ha afirmat aquest migdia en un comunicat poc després que el socialista Pedro Sánchez fos investit nou president del Govern espanyol. L'entitat considera que el període de transitorietat política en què ha estat immers l'Estat era negatiu per a l'estabilitat política i no afavoria el bon desenvolupament de les empreses del país i desitja que la constitució d'un nou govern serveixi per implantar mesures i reformes que afavoreixin l'economia i les empreses.