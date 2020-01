118 empreses d'impressió 3D a Catalunya

Redacció

07.01.2020 | 04:00

A Catalunya hi ha 118 empreses que es dediquen a la impressió 3D, facturen 325 milions d'euros directament vinculats a la impressió 3D i ocupen 1.321 treballadors. Es tracta de les principals conclusions de l'estudi El 3D Printing a Catalunya elaborat per Acció (l'agència per a la competitivitat de l'empresa) que recentment ha presentat Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement. Segons l'estudi, les 118 empreses que es dediquen a la impressió 3D a Catalunya són majoritàriament pimes ...