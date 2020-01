Campanya de Renfe per promocionar el nou Euromed

07.01.2020 | 04:00

Renfe llança la campanya 'YoVoy' amb 25.000 places promocionals per a viatjar en el nou servei Euromed. L'oferta especial permet viatjar entre Barcelona i València per 21 euros en classe turista i per trajecte. La promoció és vàlida des del 13 de gener fins al 29 de febrer. Els bitllets podran adquirir-se al web renfe.com, a partir d'avui, fins a esgotar existències. Les tarifes promocionals disponibles inclouen també descomptes del 50 al 70% per als recorreguts des de València a Girona i Figueres i també de tornada.

Reducció de temps

El nou servei Euromed connectarà València amb Barcelona en 2 hores 35 minuts a partir del 13 de gener. La reducció del temps de viatge oscil·la entre 45 i 36 minuts respecte al millor temps actual. La nova oferta de Renfe en el Corredor Mediterrani millorarà la connexió de València amb Girona i Figueres.

Un total de sis trens Euromed, quatre en sentit Figueres-Girona-València i dos en sentit invers, enllaçaran la capital del Túria amb la Costa Brava, de manera directa, sense necessitat de realitzar transbord a Barcelona en prolongar-se la seva circulació fins a aquestes ciutats.