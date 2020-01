En busca de la millor empresa

07.01.2020 | 04:00

IQS Next Tech, el primer programa d'acceleració industrial de tot l'Estat espanyol, celebra aquest any la seva tercera edició. Es tracta ja de tot un referent en la promoció del sector al nostre país, que està conduït per IQS Tech Factory i compta amb el suport d'ACCIÓ. Deu start-ups formen part cada any d'aquest projecte. Durant un total de 6 mesos, les start-ups compten amb el suport i la dedicació de diversos mentors de primer nivell i professionals del sector, que els ajuden a portar el seu prototip a crear la primera sèrie de producció industrial. En aquest sentit, el proper dia 23 de gener, en el marc de l'IQS Tech Fest, l'únic festival de start-ups industrials d'Europa, tindrà lloc el Demo Day, la gran final on s'escollirà la Start-up Més Prometedora del 2019. El premi portarà a la companyia guanyadora, que serà escollida per un jurat d'experts del sector, a viatjar a Shenzhen a la Xina i a participar en un programa d'immersió de la mà de la firma Brinc Accelerator. La ciutat és considerada actualment com la fàbrica del món i l'epicentre de la manufactura.