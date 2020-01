El líder d'UGT alerta d'una "emergència social"

Efe

04.01.2020 | 04:00

El secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, ha qualificat l'any 2019 de "desastre" per l'augment de la "precarietat laboral" i el bloqueig polític i ha alertat que el país travessa una "emergència social", tal com mostren, ha dit, les dades d'atur publicades ahir pel Ministeri de Treball. "És evident que el 2019 el podem qualificar com un desastre en termes laborals, socials i polítics", ha assenyalat durant un ...