Doble pujada d'impostos a Catalunya

Apunt econòmic

Josep Torres Prunyonosa, conseller Urbegrup, doctor en Finances i professor universitari

04.01.2020 | 04:00

Sembla que s'acosta una dobla pujada d'impostos a Catalunya per partida doble: per part del govern estatal i autonòmic.D'una banda, l'acord que ha signat aquesta setmana el possible govern de coalició que pot sortir la setmana vinent a l'estat espanyol preveu incrementar a l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF). En concret l'augment consistiria en pujar dos punts percentuals els tipus impositius sobre la base general pels contribuents que tinguin rendes superiors a 130.000 euros ...