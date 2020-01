Nova junta a l'Associació de Tècnics de la Indústria Tèxtil

03.01.2020 | 04:00

L'Associació de Tècnics de la Indústria Tèxtil (ATIT) ha renovat la seva junta. L'única candidatura presentada, que va obtenir un suport unànime, està composta per 14 tècnics tèxtils que desenvolupen activitats professionals que cobreixen tota la cadena de valor del sector tèxtil en empreses i institucions provades o públiques de diferents comunitats. La nova junta està presidida per Ariadna Detrell. Un dels principals objectius d'aquesta nova etapa és la internacionalització d'ATIT, mitjançant la seva transformació en associació d'àmbit europeu: EATT - European Association of Textile Technicians.