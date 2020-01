Mínim descens de l'atur a Terrassa l'any 2019

03.01.2020 | 13:32

Terrassa ha tancat l'any 2019 amb una mínima reducció de l'atur. La ciutat ha recuperat 59 llocs de treball i es manté per sota dels 14 mil aturats, però la veritat és que les dades són molt dolentes. Terrassa va finalitzar desembre amb 13.919 persones inscrites en el Servei d'Ocupació de Catalunya. Gener es va iniciar amb 13.978 terrassencs en aquesta situació. Aquest descens s'ha concretat en l'últim mes de l'any, amb una baixada de 67 aturats al desembre.

Al Vallès Occidental, per contra, l'atur ha pujat en el conjunt de 2019 en tres persones. És a dir, com a Terrassa, el mercat laboral manté la seva elevada taxa de desocupació. Desembre ha finalitzat a la comarca amb 49.533. En l'últim mes de l'any, al Vallès Occidental la desocupació es va reduir en 222 persones.