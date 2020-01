Els taxistes amenacen amb mobilitzacions durant el Mobile

03.01.2020 | 04:00

Élite Taxi, l'associació més representativa del sector del taxi de Barcelona, ha amenaçat amb mobilitzacions durant el Mobile World Congress (MWC), que se celebrarà del 24 al 27 de febrer, per exigir el compliment de la normativa que regula l'activitat dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC). Élite Taxi ha convocat totes les associacions i radioemissores del sector a una reunió sectorial urgent per avui a Barcelona, per analitzar la ...