El sector del cava veu estabilitat en vendes en aquest 2019

31.12.2019 | 04:00

El sector del cava estima tancar 2019 amb vendes similars a les de l'exercici passat i amb un panorama marcat per l'estabilitat i allunyat de les crides al boicot d'anys anteriors, però en el qual destaca la cada vegada més gran competència d'altres vins escumosos de caràcter local. Així ho han explicat a Efe fonts de la Denominació d'Origen Cava -que agrupa cellers d'Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana, La Rioja i Extremadura-, que es mostren "optimistes" de cara al tancament d'aquesta campanya, i de l'Institut del cava, que preveuen "igualar" els registres d'un any abans. Les dues entitats han declinat apuntar xifres exactes donat l'important pes en les vendes de l'exercici que té el Nadal, època que concentra entre el 35 i el 50% del total del negoci generat pel sector. Amb 244 milions d'ampolles produïdes el 2018 i un valor superior als 1.100 milions d'euros, el sector ja va donar per superats "els anys complexos de la crisi econòmica i les turbulències polítiques", en al·lusió a les crides al boicot als productes catalans ocorreguts en el passat a Espanya. No obstant això, el passat exercici les vendes nacionals van caure un 12% en volum, enfront de la pujada de l'1,8% de les exportacions.