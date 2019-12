Seat converteix el 2019 en un any rodó

31.12.2019 | 04:00

Seat recordarà 2019 com l'any dels rècords ja que tancarà un any rodó amb plusmarques en vendes i en producció, amb al voltant de 505.000 vehicles acoblats, malgrat el sotrac que va suposar la interrupció de la producció al novembre pel problema d'un proveïdor. A nivell de vendes, la marca automobilística ha lliurat fins a novembre 542.800 cotxes, 1 10 , 3% més que en el mateix període de 2018, el més gran volum de la seva història a falta d'un mes per acabar l'any. En 2018, la filial espanyola de Volkswagen va vendre 517.000 cotxes, una xifra amb la qual va trencar el rècord establert en l'any 2000.

Producció rècord

La companyia acabarà també l'any amb una producció rècord d'uns 505.000 automòbils a la planta de Martorell, a Barcelona , segons estimacions del president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero. Aquesta xifra (per sobre dels 474.000 de 2018) s'assolirà malgrat que al novembre la fàbrica va haver de tancar diversos dies pels problemes de subministrament ocasionats per l'incendi de la fàbrica d'un proveïdor. L'aturada en la producció va suposar que es deixessin de fabricar aquells dies entre 13.000 i 15.000 vehicles, segons fonts sindicals.