El programa 30 plus, una eina d'èxit per aturats de 30 a 45 anys

Redacció

31.12.2019 | 04:00

ECecot Formació ha impulsat durant aquest any, la tercera edició del Programa 30 Plus, promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya, i destinat a la inserció laboral de persones desocupades d'entre 30 i 45 anys. Els bons resultats obtinguts en anteriors edicions han avalat la tasca realitzada en aquesta tercera edició. L'equip de Cecot Formació va seleccionar un total de quinze persones que durant aquest any han rebut assessorament, orientació i ...