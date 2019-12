FEM Vallès reivindica el seu paper en el projecte ferroviari que connecti amb l'aeroport

31.12.2019 | 11:55

Davant les dues alternatives plantejades per les administracions en el projecte ferroviari de connexió amb l'aeroport, les entitats membre de la plataforma FEM Vallès consideren imprescindible la interlocució i l'establiment d'un calendari de treball amb els agents del territori. El president de la plataforma, Antoni Abad, afirma que "a FEM Vallès reclamem la creació d'una taula de debat on s'aportin tots els estudis tècnics i les anàlisi que documentin els diferents projectes per tal de consensuar l'alternativa ".

A més, la plataforma celebra que l'alcalde de Terrassa i l'alcaldessa de Sabadell plantegin un mateix model ferroviari per arribar a l'aeroport i proposa cercar la complicitat de l'Ajuntament de Manresa i de la Catalunya central per trobar consensos.