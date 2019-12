El poder dels introvertits a l'oficina

Redacció

31.12.2019 | 04:00

Alguns estudis afirmen que el cinquanta per cent de la població mundial és introvertit, tot i que segons els experts no hi ha introvertits o extravertits al cent per cent sinó individus amb més o menys tendència a ser-ne. En societats obertes, connectades i modernes com les actuals, la sociabilitat, l'extraversió, el do de gents i la comunicació són molt valorats. «Respon al que es coneix com a l'«ideal de ...