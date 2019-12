Innocents .... a la ciutat

L'autor és economista i profesor UAB gabriel izard

27.12.2019 | 19:30

vui és el dia dels sants innocents, segons la tradició cristiana. El dia de "les llufes" on petits i grans es donen la llicència de dir algunes mentides "piadoses" sobre coses quotidianes. Segurament cauré vàries vegades al parany sense adonar-me. La paraula innocència segons el diccionari de la llengua catalana és "Condició d'innocent, de qui no ha fet el mal, de qui ignora el mal". Sorprèn aquesta referència repetida al "mal", perquè a vegades, es pot ser innocent només perquè no hi caus i ...